Pallacanestro: buone prestazioni ma arrivano due sconfitte per l'Under 14 'elite' dell'Olimpia Bki

Pallacanestro Alassio-Olimpia BKI 70-59

Buonissima prova per i ragazzi Olimpia Bki, che mettono in seria difficoltà la terza forza di questo campionato giocando una partita determinata e mentalmente solida. Nonostante i tentativi di allungo degli avversari i nostri ragazzi non hanno mai mollato tenendo la partita in bilico per tutta la sua durata.

"Questo scatto mentale è un segnale molto positivo - commenta coach Pionetti - perché era quello che ci mancava per ottenere prestazioni continue che ci danno grande fiducia per il percorso di crescita di questo gruppo che sta registrando miglioramenti sempre più importanti ed evidenti”.

Olimpia BKI-Blue Sea Lavagna 47-62

Sconfitta che lascia invece l’amaro in bocca quella di domenica pomeriggio per un approccio alla gara che non ricalca quanto di buono visto contro Alassio. Vanno i complimenti agli avversari che sono stati più reattivi e combattivi meritando la vittoria sui 40 minuti.

Coach Pionetti commenta: "Ora ci attendono due match cruciali per un eventuale accesso playoff contro Follo e Villaggio Basket. Vogliamo e dobbiamo mettere in campo la determinazione e la voglia di godersi un accesso alla seconda fase del campionato che premierebbe il percorso di lavoro di tutta la squadra”.