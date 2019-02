Nuoto: anche gli atleti della Polisportiva 'Integrabili' al circuito 'Special Swimming' di Bordighera (Foto)

Secondo impegno agonistico per i giovani nuotatori di IntegrAbili: domenica scorsa, alla piscina comunale di Bordighera per la prova regionale del “V Circuito Special Swimming” organizzato dal Centro Sportivo Italiano (Comitato Regionale Liguria) in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia.

Anche quest’anno la Polisportiva IntegrAbili, presente con 7 atleti in gara: Sofia Allavena, Giada Farfalla, Francesco Rebora, Alberto Bongioanni, Gabriele Garibaldi, Francesco Ascione e Irene Cosenza, accompagnati e coordinati dall’istruttore Marco Barisciani.

“Nel congratularci con tutti i nostri atleti - evidenzia la dirigenza degli 'Integrabili' - per il loro impegno e le ottime prestazioni, ringraziamo il C.S.I. ed in particolare Emanuelle Barberis che ogni anno organizza il Circuito Special Swimming, una grande opportunità di confronto e di crescita per i nostri ragazzi.