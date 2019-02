Calcio, Eccellenza. Aspettando il big-match Rivarolese-Imperia, neroazzurri a caccia dell'impresa. E la cabala...

Domenica alle ore 17.00, presso il campo sportivo Begato 9 di Genova, l'Imperia dovrà superare un crocevia determinate per la propria stagione e la rincorsa alla Serie D diretta.

Caccia all'impresa. I neroazzurri di mister Buttu in questa stagione hanno hanno perso solo due volte (una in trasferta) e si presenta a questo sentito appuntamento con la vittoria per 1-0 sull'Albenga che da dato grande morale. La Rivarolese dell'ex Ymeri, dopo un momento di appannamento con la goleada subìta sul campo del Pietra Ligure, si è ripresa scattando nuovamente in testa davanti a tutti e con quattro punti di vantaggio proprio sui neroazzurri.

Cabala a favore. Negli ultimi tre scontri diretti in campionato dicono però che l'Imperia quando incontra i genovesi non ha mai perso. Nella scorsa stagione i neroazzurri hanno sbancato la terra genovese alla terza giornata (2-1) in rimonta e poi pareggiato in casa (1-1). Stesso risultato nella gara di andata in questa stagione. Risultato: Imperia imbattuta.

RIVAROLESE-IMPERIA: GLI ULTIMI TRE PRECEDENTI IN CAMPIONATO

2017/2018: Rivarolese-Imperia 1-2

2017/2018: Imperia-Rivarolese 1-1

2018/2019: Imperia-Rivarolese 1-1