Stelle nello Sport: aperte le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell'anno

Urne aperte. Riparte Stelle nello Sport, il progetto promosso sotto l’egida di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni e Cip. Si vota ogni settimana, fino al 3 maggio, per eleggere gli sportivi e le società dell’anno. Derby del voto al via nella categoria del Rossoblucerchiato dell’Anno-Trofeo EcoEridania.

Lo scorso anno furono Quagliarella e Pandev i più “acclamati”. Partenza a razzo per Sanabria e lo stesso Quagliarella. Le categorie BIG Maschile-Trofeo Erg e BIG Femminile-Trofeo Villa Montallegro celebrano gli sportivi maggiorenni. Caccia ai successori degli olimpionici Lorenzo Sommariva e Roberta Bianconi. I migliori talenti tra i 14 e i 18 anni si votano nella categoria Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso e nella categoria Junior Femminile-Trofeo Zentiva. I Campioni del futuro (under 14) emergeranno nella categoria Green-Trofeo Ansaldo Energia.

Saranno ben dieci le società elette nella categoria Società-Trofeo Azimut Global Advisory con un montepremi di circa 10.000 euro in materiali sportivi All Sport, viaggi Genovarent e bonus Panarello e Acquario di Genova. Alla prima classificata anche un viaggio GNV in Sicilia o Sardegna. Novità del 2019 è il Trofeo Primocanale Motori, premio riservato a un grande campione delle due o quattro ruote. I primi 3 atleti e le 10 società più votate saranno premiati con l’Oscar al 20° Galà delle Stelle il prossimo 24 maggio.

Si vota all'indirizzo www.stellenellospoert.com/votazioni selezionando la categoria prescelta.

E' possibile esprimere un voto ogni settimana, previa registrazione, in una o più categorie. Per tutti gli approfondimenti su progetti e attività di Stelle nello Sport, in questo speciale 20° Anno, ecco il link della presentazione in Regione Liguria.