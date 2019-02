Pallanuoto, Serie B femminile. Rari Nantes Imperia, debutto insidioso. Coach Stieber: "Siamo giovani e anche questo campionato sarà fondamentale per la nostra crescita"

Dal bordovasca Merci Stieber allenerà le Rari-Girls, in acqua saranno capitan Sarah Sowe e il suo vice Sofien Mirabella a guidare le compagne. Le ragazze sono pronto e domenica andranno a Lodi dove attenderle c'è lo Sporting Lodi, per l'esordio in campionato.

Una stagione che il tecnico Stieber introduce così: "Conosciamo Aquatica Torino e Canottieri Milano avendo giocato contro in amichevole, con le giovanili invece ci siamo già confrontate contro River Borgaro. Ma non guardiamo tanto le avversarie, quanto noi stesse: siamo giovani e anche questo campionato sarà fondamentale per la nostra crescita. Sappiamo dove possiamo arrivare e vogliamo migliorarci di partita in partita."

Alle 12.30 di domenica alla Piscina Faustina di Lodi, l'arbitro darà il via al campionato di Serie B della Rari Nantes Imperia.

Sporting Lodi-Rari Nantes Imperia: le convocate giallorosse:

Sarah Sowe (Capitano, Portiere), Chiara Di Mattia (Portiere), Sofien Mirabella, Elisabetta Sattin, Anna Amoretti, Lise Accordino, Giorgia Ferraris, Elodie Ruma, Francesca Platania, Gaia Cerrina, Bianca Rosta, Giorgia Cappello, Alessia Iazzetta.