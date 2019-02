Tennis. Fognini, dopo il tour sudamericano a rischio la partecipazione a Indian Wells

Fabio Fognini a rischio per il torneo di Indian Wells? Secondo le ultime indiscrezioni il tennista di Arma di Taggia avrebbe bisogno di riposo dopo il non positivo tour sudamericano. La causa? La solita caviglia che sembra non dargli tregua.

Facciamo un passo indietro. A Cordoba, Buenos Aires e Rio de Janeiro la situazione non è andata come ci si attendeva con Fognini estromesso dai tre tornei (i primi due 250 l'ultimo un 500) nella prima fase delle competizioni. L'armese non riesce a dare il meglio di se stesso proprio per il solito problema alla caviglia, costringendolo al momento a saltare il torneo di Sao Paulo, in Brasile, dove trionfò un anno fa. Ora vuole riposare per ricaricare le pile e tornare al top della forma per gli appuntamenti di Miami e Montecarlo: a riportarlo è tennisworlditalia.com

Classifica ATP. Oltre al danno la beffa. Fognini non sarà più il primo azzurro al mondo della classifica ATP, visto che l'armese sarà superato da Cecchinato per un punto.