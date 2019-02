Calcio, Eccellenza. Arturo Ymeri pronto a sfidare l'Imperia da grande ex: "Partita speciale per me. Un aneddoto? Lenny Castagna..."

Tra passato e presente ecco la sfida più attesa. Domani pomeriggio in quel di Bolzaneto allo stadio 'Begato 9' alle ore 17.00 l'Imperia sfiderà in trasferta la capolista Rivarolese, una sfida non come le altre.

"Partita speciale per me". Tra le fila dei genovesi c'è Arturo Ymeri, grande ex dell'Imperia, che a Rivierasport.it analizza il match contro i suoi ex compagni di squadra per una partita molto speciale a livello personale: "E' una partita speciale per me, come tutte le volte che affronto i miei amici dell'Imperia. Quest'anno i neroazzurri li vedo probabilmente più forti fisicamente - sottolinea Ymeri - e meno spettacolare dell anno scorso ma molto compatta. Noi ci siamo ritrovati dopo un paio di sbandamenti e per noi tre punti sarebbero una grande cosa perché potremmo allungare".

"Un aneddoto in neroazzurro? Castagna..." Ymeri torna indietro e ci svela anche un particolare aneddoto quando era in nero azzurro: "Un aneddoto particolare in neroazzurro? Vi svelo che Lenny Castagna è molto scarso a giocare a carte".