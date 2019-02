Calcio, Eccellenza. Imperia, Matteo Martelli indica la strada ai neroazzurri: "Vogliamo vincere. Partita importante per accorciare in classifica"

ECCELLENZA - 22^GIORNATA -

ASPETTANDO... RIVAROLESE-IMPERIA

L'Imperia va a caccia del grande risultato sul campo della capolista Rivarolese, una partita che può regalare una domenica importante ai colori neroazzurri. I ragazzi di mister Buttu sono a quattro punti dai genovesi e giocheranno alle 17, sapendo già i risultati delle altre concorrenti.

"Andiamo per vincere". Missione vittoria per i neroazzurri che in terra genovese vogliono portare a cada l'intera posta in palio. A confermarlo è il centrocampista Matteo Martelli: "Contro la Rivarolese sarà una bella partita per entrambe le squadre, importante per accorciare la piccola distanza e continuare il nostro percorso. Non sarà facile - sottolinea il centrocampista neroazzurro - mi aspetto una partita maschia, noi andremo lì per vincere, perchè siamo l'Imperia".

"Decisiva? Tutte le partite lo sono". Ma quanto può essere decisiva la partita tra Rivarolese e Imperia? "Credo che ogni domenica sia decisiva allo stesso modo. Le squadre sono tutte agguerrite - sottolinea Martelli - perchè vogliono vincere tutte e a noi questo ci dà la carica giusta per essere concentrati e stare sul pezzo fino all'ultimo. Noi giochiamo dopo le altre avversarie, ma credo sia ininfluente vista l'importanza della partita in se e perchè come dicevo prima noi guardiamo partita dopo partita. Sarà una giornata dove i risultati si vedranno dopo le 19".

"Ho trovato un grande gruppo". Il mediano analizza anche il suo periodo in maglia neroazzurra, molto positivo fino a questo momento: "Il mio periodo in nerazzurro? Lascio valutare alle persone che mi stanno attorno. Per me è stato importante comunque esser giunto in una piazza di questo genere - evidenza il centrocampista - ed aver trovato un gran bel gruppo come questo. Ringrazio la squadra per come son stato accolto e ringrazio i tifosi per il sostegno che ci danno ogni domenica".