Calcio, Prima Categoria. Camporosso, vietato sbagliare. Luci: "L'Aurora? Mi aspetto dai miei ragazzi una prova maiuscola"

PRIMA CATEGORIA - 18^GIORNATA -

ASPETTANDO... CAMPOROSSO-AURORA

Il Camporosso vuole continuare il suo momento magico nel campionato di Prima Categoria, con un 2019 iniziato senza sconfitte. I rossoblù sono raggruppati nelle posizioni di testa a soli due punti dal primo posto e con la migliore difesa del campionato con soli 12 gol subìti.

"Mi aspetto una prova maiuscola". I rossoblù domani pomeriggio (ore 15, arbitro Rodio di Genova) ospitano l'Aurora, una partita da non sottovalutare come analizza a Rivierasport.it alla vigilia mister Carmelo Luci: "Dobbiamo cercare di vincere - esordisce il mister - perchè mancano poche partite e tutte sono importanti. Defezioni a parte mi aspetto dai ragazzi una prova maiuscola, per presentarci al meglio alla sfida di domenica prossima sul campo del Pontelungo: cercheremo di fare i tre punti in tutte le maniere, anche se l'Aurora è un ottimo avversario".

"La miglior difesa? E' vero, stiamo lavorando bene - sottolinea Luci - ma è tutta la squadra che aiuta a non subìre reti. Siamo pronti, carichi e domani vogliamo i tre punti. Mi aspetto una prova di grande carattere da parte dei miei ragazzi".