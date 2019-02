Calcio, Promozione. Dianese & Golfo-Taggia, derby dai mille contorni. Luca Fiuzzi carica i giallorossi: "Bisogna ripartire con il piede giusto"

PROMOZIONE - 22^GIORNATA -

ASPETTANDO... DIANESE & GOLFO-TAGGIA

Il Taggia deve subito ripartire dopo lo stop subìto nello scorso turno di campionato. Al 'Marengo di Diano Marina (calcio d'inizio ore 15, arbitro Fanciullacci di Savona) i giallorossi sfideranno la Dianese & Golfo in un derby molto importante per entrambe le squadre.

"Sfida importante". Alla vigilia, in casa giallorossa, analizza la sfida su un campo difficile il difensore centrale Luca Fiuzzi, che dalla sua esperienza prova a caricare la squadra di mister Maiano: "E' una sfida importante per noi - dichiara il difensore - perchè bisogna ripartire con il piede giusto dopo la sconfitta di domenica. Non si deve mollare nulla, i discorsi non sono finiti e se poi le squadre davanti sono brave a non sbagliare mai bisogna provare ad arrivare secondi".

"Manca continuità a livello mentale". Quando sembra di dover fare il salto di qualità definitivo il Taggia si abbassa un po' inciampando e di questo ne è consapevole anche l'esperto centrale difensivo: "Manca continuità a livello mentale - sottolinea Fiuzzi - appena pensiamo di essere bravi o appena molliamo un attimo non siamo bravi nella gestione della partita. Siamo una squadra che deve sempre andare al massimo".

"La Dianese & Golfo? Squadra in salute". Fiuzzi analizza l'avversario di domani pomeriggio: "Della Dianese & Golfo c’è da temere tanto, sono una squadra che sta bene, in salute e a parte la sconfitta di domenica scorsa, vengono da risultati positivi. E' una squadra che non molla nulla, corre tanto ed è molto bene messa in campo. Bisogna andare la con la giusta voglia - conclude l'ex Sanremese - perchè altrimenti si rischia di fare una brutta figura".