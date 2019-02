Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys, tappa Riva Ligure da superare. Litardi mette in guardia i suoi ragazzi: "Affrontiamo una buona squadra. Labricciosa? Ottimo giocatore"

SECONDA CATEGORIA - 16^GIORNATA -

ASPETTANDO... RIVA LIGURE-CARLIN'S BOYS

La capolista Carlin's Boys vuole mantenere la vetta del campionato di Seconda Categoria, ma sul campo del Riva Ligure per i neroazzurri non sarà semplicde domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15, arbitro Garufo di Albenga).

"Affrontiamo una buona squadra". Alla vigilia, in casa neroazzurra, analizza il match sul campo dei biancoamaranto è mister Eros Litardi: "Sicuramente domani è una partita importante su un campo difficile - sottolinea il tecnico neroazzurro - in quanto molto piccolo e contro una buona squadra. Credo che noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e giocare come sappiamo. Purtroppo non recupero nessuno, ma ci faremo trovare pronti".

"Labricciosa? Ottimo giocatore". Litardi guarda al Riva Ligure dove c'è un calciatore che conosce molto bene e che può fare la differenza in qualsiasi momento del match: "Labricciosa? Come ho sempre detto è un ottimo giocatore - evidenza Litardi - specialmente sui calci piazzati. Quindi dovremo stare molto concentrati e attenti ma non solo lui, visto che oro hanno un ottimo allenatore ed è un lusso averlo in questa categoria".