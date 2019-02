Calcio, Serie D. Sanremese, c'è l'ostacolo Borgaro da saltare. Lupo: "Vogliamo fare risultato, gara da non giocare in punta di fioretto"

SERIE D - 25^GIORNATA -

ASPETTANDO... BORGARO-SANREMESE

Dopo la vittoria contro lo Stresa, la Sanremese si prepara per la trasferta di domani sul campo dell’altro fanalino di coda: il Borgaro: fischio d'inizio alle 15.

I piemontesi si trovano all'ultimo posto in classifica, a parimerito con lo Stresa, con un bottino di 15 punti frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 17 sconfitte e sono reduci dall’1-0 subito domenica scorsa sul campo del Milano City.

"Una partita da non giocare in punta di fioretto, mettendo in campo la determinazione – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – la classifica dice che hanno dei problemi, ma per loro ogni gara è l’ultima spiaggia e noi vogliamo fare risultato".

Per la gara di domani mister Lupo dovrà fare a meno di Anzaghi in difesa e di Lo Bosco in attacco, entrambi infortunati. Il resto della rosa è a disposizione.