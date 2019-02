Baseball: due amichevoli per la Prima squadra serie C del Sanremo Baseball club Asd

Domenica 24 febbraio, sul diamante di Pian di Poma, a Sanremo, la Prima squadra serie C del Sanremo Baseball club Asd ha disputato due amichevoli ospitando le squadre Cavigal e Mondovì.

"Alle partite hanno partecipato anche tre ragazzi categoria U15, che si sono messi in gioco con i più grandi per migliorare.

Gli atleti, sotto la supervisione dei tecnici Paternò Filippo e Bottero Stefano, hanno giocato sotto uno splendido sole primaverile.

La prima partita Sanremo vs Cavigal è stata vinta dalla squadra nizzarda.

Subito dopo si è disputata la partita Cavigal vs Mondovì, che ha visto nuovamente la vittoria dei francesi, che si stanno preparando per la serie B.

Dopo il pranzo presso la sede, l'ultima partita ha visto scendere in campo la squadra di casa vs il Mondovì, riportando una soddisfacente vittoria".