Tiro con l'Arco: gli arcieri San Bartolomeo ai campionati italiani indoor di Rimini

In questo fine settimana alla fiera di Rimini si svolgono i campionati italiani indoor di tiro con l'arco. In questa edizione partecipano ben 950 atleti. È il campionato più numeroso.

Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno preso parte ieri, nella prima giornata di gare, con 4 atleti.

Andrea tortonesi nella classe allievi arco nudo, al debutto in un campionato italiano, dopo una bella rimonta, ha ottenuto un buon quinto posto.

La squadra master maschile arco nudo, composta da prette cesare, che ha gareggiato anche nell'individuale, Gabrielli Maurizio e capalbo Giuseppe si è classificata nona.

Complimenti al gruppo per l'impegno dimostrato.

Il prossimo fine settimana gli arcieri gialloblu saranno impegnati a Imperia in una gara indoor 18 metri.