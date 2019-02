Pallacanestro: gli Under 13 Elite del BC Ospedaletti vincono la loro prima gara

Vittoria che arriva contro il San Rocco di Vernazza Meeting, team Genovese che all’andata aveva dichiarato troppo “divario tecnico” tra le due compagini. Dichiarazioni decisamente opinabili, da quanto visto in campo sia all’andata che a maggior ragione al ritorno. L’avvio di gara è tutto ad appannaggio Orange grazie ad un ispirato Filocamo, contro una avversaria che viene subito pizzicata da diversi e meritati fischi arbitrari per l’eccessiva fallosità. Come nella gara di andata, il Meeting scomoda raddoppi e pressioni sui 28 metri del campo ma i padroni di casa perdono pochissimi palloni nonostante i mezzucci difensivi che poco abitualmente vengono impiegati a questa età, proprio a dimostrazione del fatto che tanto si è cercato di fare per colmare questo dichiarato “gap”. Anche sul fronte d’attacco, i genovesi non impensieriscono più di tanto e nonostante qualche tiro da 3 che carambola nella retina, la gara resta salda nelle mani dei padroni di casa. Mancano circa 7 minuti alla fine del match con un comodo più 15 da gestire ma Fusco deve abbandonare il campo, sorretto a spalle dai propri compagni. Una brutta tegola dal momento che il “funghetto” di casa il giorno seguente dovrebbe giocare il Join The Game Provinciale. Questa volta il Team, come spesso successo in passato, non si scioglie e con l’aiuto di una Caterina Lo Re in grande spolvero, innescata dal capitano e dagli atleti più smaliziati, può meritatamente festeggiare il primissimo successo.