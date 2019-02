Calcio, Eccellenza. Rivarolese, mister Fresia non estromette dalla corsa al primo posto l'Imperia: "Vittoria importantissima e meritatissima per noi. Neroazzurri in corsa, ma 7 punti non sono pochi"

In casa Rivarolese è grande festa dopo la vittoria per 2-1 sulla diretta concorrente Imperia. Una vittoria che fa aumentare il vantaggio sulla compagine neroazzurra dei genovesi a sette punti, anche se mister Fresia nel post partita non estromette dalla corsa al primo posto Ambrosini e compagni:

"La vittoria di oggi per noi è importantissima e meritatissima perchè avvenuta contro una grande squadra. Questa sconfitta per l'Imperia non è decisiva per estromettere i neroazzurri dalla corsa al primo posto - sottolinea il tecnico - però sette punti non sono pochi. Ma ci sono ancora otto partite e tanti scontri diretti".

"La prestazione dei miei ragazzi è stata grandissima - evidenza Fresia - sia tatticamente che tecnicamente. Abbiamo fatto un secondo tempo perfetto, posso solo ringraziare la mia squadra".

"La parola serie D? Ora non è pronunciabile, mancano troppe partite. E' chiaro che è un sogno che abbiamo - conclude il mister dei genovesi - e sarebbe ancora più bello nell'anno del centenario. Comunque da domani pensiamo solo al Valdivara".