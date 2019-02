Calcio, Promozione, 22a giornata. Ospedaletti e Loanesi, doppia sfida scivolosa. Bragno a caccia del bottino pieno

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 22 molto interessante, con il duello per il vertice della classifica a distanza che è pronto a ripetersi: potrete seguire tutto nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Ospedaletti vuole mantenere i tre punti di vantaggio sulla propria diretta inseguitrice ospitando la Samstevese, in un derby scivoloso che può essere complicato se sottovalutato. La Loanesi seconda in classifica deve mantenere il ritmo degli orange e contro la Voltrese in casa non può sbagliare.

Il Bragno terzo della classe sarà impegnato nella difficile trasferta sul campo del Ceriale fanalino di coda, mentre il Taggia dovrà ripartire, dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato, dalla Dianese & Golfo con un match esterno non semplice.

In chiave playoff (ma attenzione alla regola dei 7 punti con il quinto posto che potrebbe non bastare) per Legino e Sestrese incroci da prendere con le molle contro Mignanego in casa e Vallescrivia in trasferta. L'Arenzano proverà a rispondere sul campo del Varazze. Chiude questo turno di campionato la sfida in terra genovese contro il Serra Riccò del Celle Ligure, con i savonesi a caccia di punti importanti per la salvezza.