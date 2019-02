Calcio, Promozione. Sanstevese, Siciliano sulla sconfitta con l'Ospedaletti: "Abbiamo fatto bene per 40 minuti in fase difensiva. Siamo convinti di poterci salvare"

La Sanstevese, dopo una partenza importante sul campo della capolista Ospedaletti, deve arrendersi alla forza della prima della classe. Nel post match analizza la sconfitta contro gli orange mister Simone Siciliano:

"Sicuramente partiamo dalla consapevolezza di aver fatto per 40 minuti una buona fase difensiva - sottolinea il mister - dove potevamo anche fare il 2-0 creando delle buone ripartenze. Però la loro qualità alla lunga è venuta fuori e faccio a loro i complimenti.

"La gestione del risultato dipende tutta da noi, ora come ora se sbagliamo prendiamo goal e alle volte la lettura della partita è sbagliata per mancanza di fiducia. Giocare sempre con la consapevolezza che se non fai risultato perdi posizioni per la salvezza non è facile. Ma sappiamo e siamo convinti di potercela fare e se saranno i playout a darci la matematica useremo quella via".