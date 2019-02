Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, il volo continua. Pesante: "Andiamo avanti su questa strada"

In finale di primo tempo un uno-due che stende gli ospiti, poi coronato dal goal di Siberie nella ripresa. Il risultato finale sta quasi stretto agli armesi, andati ad un soffio dal goal in più occasioni. Cariello e compagni conquistano la sesta vittoria consecutiva e puntano dritti alla vetta, in attesa di un passo falso della Carlin's Boys...

Giampiero Pesante, allenatore Atletico Argentina: "Dopo qualche disattenzione di troppo in avvio di gara, non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi. Abbiamo tenuto il gioco saldamente per tutta la partita, abbiamo creato occasioni e avremmo potuto finalizzare meglio in alcune occasioni. Andiamo avanti su questa strada".