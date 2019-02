Calcio, Serie D, 25a giornata. Sanremese, obiettivo tre punti contro il Borgaro per la giusta continuità (ore 15)

La Sanremese non può sbagliare sul campo del Borgaro. La compagine matuziana vuole dare continuità dopo la vittoria sullo di domenica scorsa e oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15, arbitro Sanzo di Agrigento) sul campo di uno dei due del fanalini di coda del campionato deve portare a casa l'intera posta in palio.

I biancoazzurri, in terra torinese, vogliono confermare i sei punti di vantaggio sul terzo posto del Savona e sperare in un miracolo della Fezzanese che ospita la capolista Lecco. Per l'occasione mister Lupo non potrà contare sul terzino sinistro Anzaghi e l'attaccante Lo Bosco, entrambi infortunati, e potrrebbe oporre ai piemontesi questo undici: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Montanaro in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Lella, Scalzi in attacco.

Potrete seguire la partita nella web cronaca Live su Rivierasport.it