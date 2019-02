Svapare è diventato una moda o è un modo concreto per smettere di fumare? Lo abbiamo chiesto a Gianluca di Sigarette Elettroniche Sanremo

Negli ultimi anni l'utilizzo di sigarette elettroniche è aumentato in modo vertiginoso soprattutto tra i giovani, ma i fumatori sono pronti a tagliare il brutto vizio delle “bionde classiche” e magari svapando a smettere di fumare? Troncare con il fumo è una decisione molto importante e spesso piuttosto difficile da portare avanti perché richiede costanza e impegno. Il desiderio di accendere una sigaretta è sempre lì in agguato, un po’ per abitudine e un po’ per assuefazione alla nicotina. Per tutti questi motivi molte persone decidono di smettere di fumare con la sigaretta elettronica, che sembra facilitare il processo permettendo di attenuare gli effetti collaterali legati alla mancata assunzione di tabacco e nicotina, ma è proprio così? Lo abbiamo chiesto a Gianluca di Sigarette Elettroniche Sanremo.

Come definirebbe il mercato delle sigarette elettroniche?

“Dopo 7 anni di attività nell'ambito delle sigarette elettroniche, possiamo dire che questo mercato è in una fase di espansione incredibile, mai visto un settore del genere per tutto quello che ha da offrire in tema di modelli hardware e liquidi: una vastità pazzesca con nuove uscite ormai giornaliere. Quando abbiamo aperto lo store ci ha spinto la novità e dopo aver smesso di fumare in prima persona è stata la motivazione giusta per cercare di far smettere anche le altre persone. Noi ricordiamo sempre a tutti che svapare è un nuovo modo di "fumare" che coincide con lo smettere dal fumo tradizionale. Resta comunque un vizio, un vizio più salutare. La sigaretta elettronicha è stata definita: "invenzione sanitaria del secolo". Ricordiamo onestamente a chi non fuma e non svapa che ha fatto davvero centro”.

Quali sono state le difficoltà maggiori? La diffidenza iniziale?

“Diciamo che all'inizio, le persone erano molto dubbiose così come i prodotti di 6 o 7 anni fa erano ben diversi da quelli attuali. Dopo il boom iniziale per la curiosità, un mix di delusione magari a causa dei prodotti non ancora all'altezza avevano fatto subire una frenata, causa anche dell'accanimento mediatico pro-lobby del tabacco. Le persone erano più spaventate da un prodotto, a tutti forse poco conosciuto, che delle sigarette tradizionali stesse. Ora con l'attuale "moderata" tassazione AAMS sui liquidi, magicamente, le sigarette elettroniche non fanno più male, caso strano non trova? Anche noi negozianti avevamo tanto da imparare, privi di uno storico, visto il prodotto così giovane, tanto è vero che siamo consapevoli di aver commesso degli errori, magari consigliando in maniera errata parte dei clienti. Nel corso di questi anni siamo cresciuti molto, soprattutto grazie ai clienti stessi che spesso ci portavano novità ed esigenze diverse. Abbiamo saputo ascoltare, ci siamo messi nei panni della gente ed oggi cerchiamo di essere prima consiglieri e poi venditori. Capita anche di non consigliare la sigaretta elettronica sia per alcune caratteristiche sia perchè riteniamo che alcune persone non siano ancora pronte.

Oggi comunque i prodotti sono adeguati per tutti i tipi di fumatori, basta essere preparati mentalmente al cambiamento ed è fatta. Si stima che entro 8 - 10 anni il 95% dei fumatori svaperà.

Ricordiamo sempre che basta riaccendersi una sigaretta analogica e anche dopo mesi o anni, il rischio di ricominciare a fumare è altissimo. Le 4800 sostanze che sono all'interno delle analogiche (di cui circa 50 cancerogene quando si "accendono") creano un mix di dipendenza tale nonostante si stia utilizzando anche la sigaretta elettronica o non si fumi da tempo. Quello che noi auguriamo ai fumatori è quello di smettere definitivamente con tutto”.



Cosa ne pensa del mercato spesso fuorilegge come anche quello dell'online?



“ Ognuno ha la possibilità di acquistare online e ritengo che non sia il vero problema perchè è un diritto scegliere dove spendere i propri soldi. Un fumatore di vecchia data, con le sigarette acquistate nel corso degli anni ha speso e bruciato nella sua vita l'equivalente di una bella auto o appartamento e non crediamo che adesso con le sigarette elettroniche vada a contestare quei pochi euro in più che rappresentano proprio ora un investimento per la salute. Credo per questo, conti ancora molto una figura professionale che dopo anni di esperienza possa consigliare e non dare per scontato che tutto sia ovvio ovvero acquistare una sigaretta elettronica a caso, metterci del liquido e via. A Sanremo ci siamo noi di Sigarette Elettroniche Sanremo e la Smokie's, due realtà presenti dagli inizi e preparate, anche se non si smette mai di imparare e aggiornarsi. Capita spesso di veder entrare dei clienti che hanno acquistato online prodotti che magari non rispecchiano le loro caratteristiche, magari attirati da sconti, promozioni del momento o pessimi consigli. Crediamo che il problema più grande sia in generale. Il neo svapatore dopo poco tempo consiglia a sua volta all'amico di turno come svapare, tipo di sistema, tipologia di liquidi o magari come partire subito con il fai-da-te facendogli fare il "piccolo chimico" senza "basi" logiche, scusi la battuta. Naturalmente, il tutto fatto in buona fede, però bisogna capire che siamo tutti diversi anche se tutti ci sentiamo sempre un pò dottori e consiglieri, è insito nel nostro essere”.



I minorenni cosa possono acquistare?



“ Con una legge incerta che va interpretata, per non commettere errori, da sempre non vendiamo, anzi vietiamo l'ingresso ai minori di 18 anni, quindi da noi tutto è vietato. Ricordiamo che la nicotina crea una forte dipendenza anche se i liquidi si possono acquistare liberamente con o senza”.



Qual' è la sua considerazione finale?



“Semplicemente, penso che lo svapo resti un vizio ma nello stempo una nuova passione, a volte anche solo una moda, ma di fatto unisce le persone e deve essere affrontato con grande tranquillità, semplicità e che si debba partire subito mentalmente propensi al cambiamento. Lo svapo va difeso dalle istituzioni e dalla sanità come fanno in tutti gli altri Paesi. Anche se svapare sembra simile al fumare è totalmente un'altra cosa. Dimenticavo... nessuno può fermare il progresso!”.

