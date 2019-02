Pallacanestro: due vittorie per l'Under 13 e Under 14 Elite del Bki Imperia nel fine settimana

Doppia bella vittoria per le formazioni Under 13 e Under 14 elite del Bki Imperia nell’ultimo weekend.

Under 13: Maremola Imperia Basket 50-66

Ottima partita per i giovani cestisti imperiesi che tornano con una bella vittoria dalla trasferta di Pietra Ligure, in casa di una delle favorite del girone. I ragazzi si sono fatti trovare subito pronti mettendo in campo una grande intensità difensiva che ha permesso di recuperare molti palloni e trovare facilmente la via del canestro. "Nonostante i soliti errori che continuiamo a portarci dietro, complimenti ai nostri ragazzi che hanno fatto vedere un bel gioco di squadra in attacco ma anche e soprattutto in difesa" commenta coach Bianchino.

Under 14 élite: Basket Follo-Olimpia 51-59

Buona vittoria in terra spezzina dell'Olimpia Taggia in collaborazione con BKI che tiene la squadra Imperiese ancorata alla corsa playoffs. Partita che riescono sempre a condurre dalle battute iniziali fino ad un vantaggio in doppia cifra che gli avversari arrotondano sul -8 nelle battute finali.

Il coach Pionetti, contento: "Vanno i complimenti ai ragazzi che sono stati attenti alle richieste tecniche dello staff e hanno creduto in questa vittoria che portiamo a casa con grande soddisfazione".