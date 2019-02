ECCELLENZA - 22^GIORNATA -

RIVAROLESE-IMPERIA 2-1

L'Imperia cade per la seconda volta consecutiva in trasferta scivolando in un altro scontro diretto importante in chiave primo o secondo posto.

I neroazzurri, rete di Lara a parte, non giocano un match all'altezza e la Rivarolese è premiata dalle reti di Mura e Oliviero.

Riviviamo tutto quello che è accaduto nel big-match negli highlights della sfida realizzati da Claudio Mandica.