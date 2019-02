Calcio, Ligue 1. Colpo grosso per il Monaco che ferma il Lione. Continua la serie nera del Nizza

Sembra una frase fatta, ma davvero tutti giocano per il Paris Saint Germain.

Il Lille si fa fermare sull’1 a 1 dallo Strasburgo, mentre i parigini surclassano il Nimes ed ora il vantaggio dei Campioni di Francia (che devono ancora recuperare un incontro) sul Lille è salito a 17 punti a 12 incontri dal termine: manca solo la certezza matematica per attribuire il titolo di Campioni di Francia 2019.

Brutte notizie per il Nizza, ancora sconfitto, questa volta ad Amiens.

I rossoneri sono scesi in campo con la formazione base imbottita di giovani, ma il solo entusiasmo non è stato sufficiente. Si allontanano così i primi posti in classifica e l’ammissione all’Europa League appare, sempre di più, un miraggio.

Chi sta vivendo un momento di grazia é il Guingamp, ultimo in classifica, che ha vinto, fra le mura amiche, il confronto con l’Angers ed ora si trova a due soli punti dalla coppia Caen e Digione (che deve recuperare un incontro).

Continua la serie positiva del Monaco che è riuscito nella non facile impresa di superare il Lione: ora la posizione in classifica della squadra del Principato è sicuramente più tranquilla rispetto a solo un mese fa.

Nelle gare della domenica la sorpresa viene dal Reims che riesce a vincere in casa del Montpellier, buon risultato per il Nantes che ha superato il “titubante” Bordeaux, mentre sono finite con un pareggio Tolosa – Caen e Rennes – Marsiglia.

A dodici giornate dal termine, mentre il Paris Saint Germain gioca un campionato a sé, Lille, Lione, Saint Etienne, Marsiglia e Reims sono le formazioni che, salvo sorprese, dovrebbero giocarsi i 2 posti restanti in Champions e i posti in Europa League, il cui numero è ancora da definire sulla base dei risultati in Coppa di Francia e Coppa di Lega.

In settimana si disputeranno i quarti di finale della Coppa di Francia: Paris Saint Germain – Dijon, Rennes – Orleans, Lione - Caen e Vitre - Nantes. Il vincitore della Coupe de France accederà all’Europa League.

Poi la ventisettesima giornata di campionato prederà il via , venerdì 1° marzo, con Bordeaux – Montpellier.

Nella giornata di sabato 2 marzo, l’Angers riceverà il Monaco, mentre il Paris Saint Germain viaggerà alla volta di Caen. Completeranno il tabellino Nimes – Rennes e Reims – Amiens.

Domenica 3 marzo il Nizza riceverà lo Strasburgo, il Lille se la vedrà col Digione, il Lione incontrerà il Tolosa e il Guingamp riceverà il Nantes. L’incontro clou della domenica sera sarà Marsiglia – Saint Etienne.

Per i risultati della ventiseiesima giornata clicca qui

Per la classifica generale clicca qui