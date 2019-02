Calcio, Prima Categoria. Kevin Grifo lancia il Camporosso in testa: "Primato meritato, ora abbiamo otto finali"

Il Camporosso prosegue nel suo 2019 magico e raggiunge la vetta della classifica del campionato di Prima Categoria anche se in coabitazione con la Veloce Savona.

Tutto questo dopo il 2-0 realizzato contro l'Aurora dove protagonista a sbloccare la contesa è stato il centrocampista Kevin Grifo: "Contro l'Aurora è stata una vittoria importante che ci ha permesso di arrivare al primo posto per la prima volta in questo campionato con la Veloce - sottolinea il centrocampista rossoblù - ora sta a noi mantenere il primato. Ci rimangono 8 finali da giocare per arrivare alla vittoria finale, abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare".

Doppia dedica speciale per Grifo: "Siamo un gruppo incredibile - evidenza Grifo - meritiamo di stare al primo posto. La mia rete? Dedico il gol a tutta la squadra e alla mia ragazza".