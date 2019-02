Calcio. Roberto Saviano cita il caso dell'arbitro di Diano Marina nel suo monologo contro il razzismo a 'Che tempo che fa' (VIDEO)

In apertura del suo monologo sul razzismo in Italia, nel corso della trasmissione di ieri sera 'Che tempo che fa', lo scrittore Roberto Saviano ha citato il caso dell'arbitro Edwin Joel Meza Paredes, il direttore di gara che ha denunciato di essere stato oggetto di offese razziste nel corso della partita Cervo FC-Don Bosco Valle Intemelia, match valevole per il campionato di Prima Categoria.



Saviano ha elencato gli atti di razzismo in Italia di cui si ha notizia nell'ultimo mese. "Tra questi c'è un arbitro di origini sudamericane che a Diano Marina, in Liguria, viene insultato con frasi come 'Vieni fuori che ti insegniamo a parlare l'italiano', oppure 'Torna al tuo Paese'", ha detto lo scrittore.

Dopo le offese l'arbitro aveva deciso di sospendere la partita e si era rifugiato nello spogliato fino all'arrivo della Polizia Municipale che sta indagando sull'episodio su cui al momento vige il massimo riserbo.