Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo bella e vincente. Moroni: "Sono da elogiare tutti i giocatori"

La Virtus Sanremo trova la seconda vittoria negli ultimi 270 minuti di gioco e si rilancia per dare la caccia alla zona playoff del campionato di Seconda Categoria.

A superare per 2-0 la Villanovese sono le reti nel primo tempo di Panessa e nel finale di Lizza, che torna in rete dopo molti anni. A Rivierasport.it analizza questa preziosa vittoria mister Massimiliano Moroni:

"Sono da elogiare tutti i giocatori - sottolinea il tecnico - perchè ieri eravamo in 14 dove nel riscaldamento si è infortunato Macheda ed è entrato in campo anche il nostro vice allenatore Covatta che ha fatto molto bene: eravamo con 9 giocatori in meno. La squadra ha legittimato in pieno il risultato e da quel punto di vista siamo abbastanza soddisfatti".

"C'è un po' di rammarico, perchè fossimo stati al completo potevamo recitare un ruolo da protagonisti. Ora domenica prossima contro il Borgio Verezzi proveremo a recuperare qualche giocatore".