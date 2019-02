Montecarlo: taglio del nastro allo Yacht Club per il Max Biaggi Racing Team (Foto e Video)

Si è svolta nell'affascinante cornice del Principato di Monaco la presentazione del Max Biaggi Racing Team. Stamattina, presso lo Yacht Club, Max Biaggi ha infatti presentato la sua squadra che parteciperà al campionato di Moto3, con il primo Gran Premio stagionale in Qatar ormai alle porte.

La moto, una KTM con circa 60 cavalli sprigionati dal motore 250 cilindri e con un peso di appena 80 kg, si è ben comportata nei test invernali con alla guida il promettente spagnolo Aron Canet. Alla manifestazione, presentata da DJ Ringo, erano presenti Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto di Monaco, e tanti altri personaggi dello sport e dello spettacolo quali Max Pezzali, Marco Simone, Umberto Tozzi oltre ovviamente lo sponsor tecnico Sterilgarda.

Emozionato il team manager Max Biaggi, che però ha deciso di non lanciarsi in grossi proclami per la stagione imminente: "Siamo felici di presentare il team qui a Monte Carlo e non ci resta che ringraziare il Principe per l'accoglienza. Partiamo carichi e motivati, ma umili in quanto per si tratta del debutto in Moto3. Il nostro pilota sono certo che ben si comporterà in pista perchè, nonostante la giovane età, ha già dimostrato già di avere del talento".

Sulla stessa lunghezza d'onda proprio il portacolori della scuderia, Aron Canet: "Grazie a tutti per essere qui stamattina e di averci accompagnati in questo avvenimento importante. Sono fiducioso per la stagione e ottimista. La moto mi è piaciuta nei test e non vedo l'ora di giungere in Qatar per la prima uscita stagionale. Un aspetto da migliorare? Devo imparare a cadere meno! Il mio sogno è quello di vincere il titolo mondiale e ce la metterò tutta per non rendere vani gli sforzi di tutti".

Tra gli amici accorsi nel cuore del Principato anche due volti estremamente noti della musica e dello sport come Max Pezzali, Umberto Tozzi e Marco Simone.