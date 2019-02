Motori. Il Bemar Racing Team conferma Francesco Curinga

Patrizio Bianco, Presidente del Bemar Racing Team di Cuneo, nonché titolare della Concessionaria Bianco Moto, ha incontrato nei giorni scorsi presso la sua sede il conduttore di Badalucco Francesco Curinga, per la firma del contratto che li legherà per il terzo anno consecutivo.

Francesco Curinga nel corso della stagione agonistica che sta per iniziare, prenderà nuovamente parte al Manx GP, che si svolgerà sull’Isola di Man dal 17 al 31 agosto, tentando di confermare, se non di migliorare, i già buoni risultati conseguiti nel corso del 2018.

Il suo programma prevede anche la partecipazione alla gara sul circuito stradale “North West 200” in programma in Irlanda dal 11 al 19 maggio, ad alcune gare del IRRC (International Road Racing Championship), a due o tre gare del Campionato Europeo della Salita e, concomitanze permettendo, anche ad alcune prove del Trofeo Motoestate della classe 600 cc., mentre ha già stabilito di prendere il via alla gara di Endurance di fine ottobre, che si disputerà sul Circuito del Mugello, sempre in sella alla gialla Honda CBR 600 RR della concessionaria cuneese.