Sanremo Rugby, quattro atleti protagonisti nella Selezione Ligure Under 14

Nel fine settimana appena trascorso grandi soddisfazioni per l'Under 14 della Sanremo Rugby. Quattro giovani atleti della squadra matuziana, per la precisione Matia, Naby, Alex e Nicola sono stati convocati nella Selezione ligure Under 14.

Gli incontri si sono svolti presso lo Stadio Carlini di Genova, dove ha sede il Cus Genova, vi erano ragazzi delle rappresentative di Liguria Ponente, Liguria Centro e Liguria Levante. I ragazzi osservati sono tutti del 2005 e saranno poi le nuove leve da inserire nelle squadre Under 16.

Questi incontri sono occasioni importantissime di crescita per i ragazzi convocati e per il Sanremo Rugby che ha in questi riconoscimenti grandi soddisfazioni per una crescita come squadra e come realtà che si fa conoscere anche a livello regionale.

Un grande ringraziamento va, come sempre, ai preziosi e sempre presenti genitori che seguono ed assistono la società ed i ragazzi con grande entusiasmo e voglia di fare. Tutti i ragazzi e le ragazze che volessero conoscere meglio il Rugby che tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 possono trovare gli allenatori ed i giovani rugbisti presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo.