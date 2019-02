Tennistavolo. Buoni risultati per la compagine dell'Arma di Taggia

Prosegue il Campionato 2018/2019, e Domenica scorsa le squadre Giubbe Rosse dell’Arma di Taggia sono state ospiti a Vallecrosia per la 3a Giornata del Girone di Ritorno. Presso la Tensostruttura del GSTT Vallecrosia.

La D1B di Capitan Pesante che vince in maniera schiacciante contro la formazione di Vallecrosia formata da Gabriele Biamonti, Filippo Commendatore e Massimo Adimari, infliggendo un pesante 6-0.

La D1A, in formazione rivisitata, oltre agli immancabili Massimo Triberti e Gianpaolo Benini, schiera Paolo Maccolini, che non delude le aspettative della squadra, mettendo a segno due punti senza grossi problemi; brutta giornata invece per gli altri due componenti: Capitan Max sconta l’orario mattiniero a lui non troppo confacente, mentre Gianpaolo gioca in maniera imprecisa e con troppo pressione addosso, e mancando di poco entrambi le partite. Il risultato si ferma sul 4-2 in favore del Vallecrosia.

Giornata di riposo per la D1A, e infine la D2B di Andrea Oddone, Paolo Rinaldi e Jacopo Di Giovanni; i giovani virgulti in trasferta incassano un secco 6-0 in favore del Toirano di Fruillo, Pruiti e Tavilla; da segnalare la bella partita del nostro Andrea che manca di un soffio il punto, combattendo fino al quinto set, per poi lasciarsi sopraffare a 3 punti dalla vittoria.

Prossimo appuntamento per il 9 marzo.