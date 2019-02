Anche il sanremese ex giocatore di Serie A Mauro Bonino all'All Star Game di Trieste (Foto)

Nonostante i forfait dell’ultimo minuto di Dino Meneghin, colpito da una fastidiosa labirintite, e Nando Gentile per problemi familiari, l’edizione triestina dell’Old Star Game ha raggiunto i due scopi principali: beneficenza e la rievocazione di un’epoca.

I circa 4000 tagliandi venduti sono il secondo miglior risultato della manifestazione dopo i 5000 di Bologna nel 2017 e all’incasso si aggiungerà la vendita, nei prossimi giorni, delle magliette dei Miti di stasera.

Larry Middleton rompe gli equilibri con un gancio da sottocanestro e, in seguito, trova un corridoio interessante per Fucka, che è l’unico in tutto il palazzetto a non accorgersi del passaggio, nonostante il coro di avvertimento dell’Allianz Dome.

Per il sanremese Mauro Bonino, ex giocatore di Serie A, molti minuti in campo ed anche 9 punti.