Minibasket: gli imbattuti Esordienti della Ranabo 1946 vincono la nona gara

Con il weekend caratterizzato dal Join The Game 2019, torneo di Pallacanestro giovanile di 3c3, giocato nella Palestra Conrieri di Bordighera, il Team Ranabo 1946 viene accolto dalla società fontaniere dello SC Ventimiglia del presidente Lele Lubatti, lunedì sera presso il Palaroja.

Nonostante qualche assenza tra le fila dei Biancoblu, gli atleti di Gabriele Alessio si aggiudicano la nona gara di fila con un buon margine di scarto, consolidando in solitaria il primo posto in classifica nel campionato Provinciale. “Oggi l’azione più bella, senza nulla togliere ai miei 12 atleti, è confezionata dai loro pari età ventimigliesi. Non solamente per aver di fatto dimezzato il punteggio rispetto alla gara di andata, chiaro segnale di impegno e crescita collettiva. Ma per aver approcciato il match, dalla palla a due fino alla sirena con tanta determinazione ed impegno.

I sorrisi finali sono poi la conferma del buon lavoro svolto dai colleghi Faedda e Messina, in forza allo SC Ventimiglia. Gli atleti bordigotti attendono ora di giocare le ultime tre gare, in attesa della seconda fase del campionato.