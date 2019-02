Calcio, Eccellenza. La lotta per primo e secondo posto: Vado, Cairese e Imperia in corsa

Il campionato di Eccellenza si prepara per le ultime otto giornate di campionato e una lotta che si annuncia entusiasmante non solo per il primo posto (la Rivarolese sembra avere qualcosa in più al momento) ma anche per la seconda piazza che vale il playoff nazionale: in corsa Vado, Cairese e Imperia.

Rivarolese, punti 46. La vittoria sull'Imperia ha lanciato i genovesi sempre più in testa alla classifica. Il calendario presenta ora alla capolista Valdivara e Busalla, ma subito dopo la trasferta sul campo del Vado. Dopo il trittico scivoloso Angelo Baiardo-Alassio-Pietra Ligure, i genovesi chiudono con Genova Calcio e Albenga.

Uomo chiave: Ymeri

Vado, punti 41. Il Vado è arrivato fino al secondo posto della classifica, una rimonta entusiasmante. I rossoblù dopo Alassio e Angelo Baiardo, sfideranno in casa la capolista Rivarolese. Poi il derby sul campo del Pietra Ligure e lo scontro diretto sul campo amico contro la Genova Calcio. Dopo Albenga e Molassana i rossoblù chiudono in trasferta contro la Cairese.

Uomo chiave: Capra

Genova Calcio, 41 punti. Attenzione alla Genova Calcio che ogni anno è vicina al salto di categoria e può essere l'avversaria più temibile. I biancorossi dovranno sudare contro Ventimiglia (al 'Morel) e in casa con l'Imperia, prima dei match più morbidi Valdivara e Busalla. Le trasferte sui campi di Vado e Rivarolese, con le mezzo la sfida interna con l'Angelo Baiardo, possono dire molto. I genovesi chiudono in casa contro il Pietra Ligure.

Uomo chiave: Ilardo

Cairese, punti 40. La Cairese si sta dimostrando all'altezza del campionato. I valbormidesi sono ad un punto dal secondo posto e domenica dovranno superare l'ostacolo Imperia. I gialloblù hanno meno scontri diretti di tutte le contendenti e dopo i neroazzurri sfideranno in serie Finale (casa), Busalla (trasferta), Ventimiglia (casa), Angelo Baiardo (trasferta), Valdivara (casa) e Pietra Ligure (trasferta). Si chiude davanti al pubblico amico contro il Vado.

Uomo chiave: Alessi

Imperia, punti 39. L'Imperia nei prossimi due incontri si troveranno di fronte Cairese in casa e Genova Calcio in trasferta: uno doppio scontro diretto decisivo. Per i neroazzurri seguiranno le sfide contro Sammargheritese (casa), Molassana (trasferta), Finale (casa), Rapallo (trasferta), Ventimiglia (trasferta) e Alassio FC (casa).

Uomo chiave: Costantini

LA CORSA ALLA SERIE D E AL 2° POSTO

Rivarolese Punti 46 Vado Punti 41 Genova C. Punti 41 Cairese Punti 40 Imperia Punti 39 VALDIVARA ALASSIO VENTIMIGLIA IMPERIA Cairese Busalla A.Baiardo Imperia Finale GENOVA C. VADO Rivarolese VALDIVARA BUSALLA Sammargh. A.Baiardo PIETRA LIG. Busalla Ventimiglia MOLASSANA ALASSIO Genova C. VADO A.BAIARDO Finale Pietra Lig. ALBENGA A.Baiardo Valdivara RAPALLO Genova C. Molassana RIVAROLESE PIETRA LIG. VENTIMIGLIA ALBENGA CAIRESE Pietra Lig. Vado Alassio

In maiuscolo le partite in trasferta