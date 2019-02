Calcio, Eccellenza. Rivarolese-Imperia continua, Abbatuccolo non ci sta: "Al Signor Bregolin vorrei far presente che..."

Non tarda ad arrivare la pronta risposta della Rivarolese, dopo le dichiarazioni scottanti rilasciate da Francesco Bregolin, Team Manager dell'Imperia. A Rivierasport.it è intervenuto il Direttore Generale dei genovesi Mario Abbatuccolo:

"In merito alla mancanza di ospitalità mi sento chiamato in causa come società - esordisce il Direttore Generale - e vorrei ricordare al Signor Bregolin, che non conosco personalmente pur avendolo incontrato occasionalmente, che nella partita di andata l'Imperia ci fece riscaldare nel parcheggio in mezzo a delle macchine e che il nostro dirigente accompagnatore dovette andare a comprare della carta igenica perchè al campo ne erano sprovvisti...

Non accetto proprio che il Signor Bregolin possa fare delle accuse verso di noi riguardo l'ospitalità, quando al 'Ciccione' le squadre avversarie, o quanto meno la Rivarolese, hanno dovuto svolgere il riscaldamento pre partita sull'asfalto in mezzo alle macchine. Noi al contrario dell'Imperia, abbiamo concesso un campo in sintetico a 5 adiacente a quello a 11, regolamentare per il riscaldamento, poiché in quel momento non poteva essere utilizzato in quanto si stava svolgendo un' altra partita: se andiamo ad analizzare l'ospitalità concessa all'Imperia rispetto a quella nei nostri confronti c'è un abisso".

Abbatuccolo risponde sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Bregolin contro mister Fresia: "In merito all'attacco a mister Fresia vorrei intervenire, visto che per me è come difendere un membro della nostra famiglia. Quelle rilasciate verso il nostro allenatore sono state parole molto gravi - sottolinea Abbatuccolo - ma vorrei ricordare una cosa al Signor Bregolin quando dichiara che i nostri giocatori sono grintosi, tecnici e che in campo hanno dato dimostrazione di essere superiore all'avversario: tutte queste caratteristiche le dà l'allenatore nel corso della stagione. E' un controsenso quello che ha detto, voglio pensare che queste siano parole di amarezza per il mancato raggiungimento in questo momento da parte dell'Imperia di un determinato obiettivo.

Il Signor Bregolin sta tentando di spostare l'attenzione cercando di accampare scuse poco sensate. È un eresia pensare che una squadra prima in classifica, a +5 sulla seconda e a +7 dall'Imperia non possa meritare un allenatore come Fresia.

Stefano Fresia è un tecnico che allena da 25 anni, ha vinto dei campionati e ha il patentino UEFA di seconda categoria che li permette di allenare fino alla lega Pro: vorrei capire se il Signor Bregolin quando parla - conclude il Direttore Generale dei genovesi - è a conoscenza dei requisiti tecnici di Fresia".