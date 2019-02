Calcio giovanile. Doppietta per il Bordighera Sant'Ampelio: grande entusiasmo per la squadra targata Pasta Fresca Morena

Il fine settimana si è concluso in modo straordinario per la squadra esordiente del Bordighera Sant'Ampelio Calcio. Ottima prestazione per i ragazzi capitanati da Alberto Perrone che si sono aggiudicati la vittoria giocando in casa contro la fortissima formazione della Dianese & Golfo.

Non si è comportata da meno la squadra guidata da Valter Francesconi, che nonostante la trasferta è riuscita a prevalere contro il Ventimiglia Calcio. Per la squadra di esordienti ed i loro capitani targati Pasta Fresca Morena è stato un fine settimana di grandi soddisfazioni.