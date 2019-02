Calcio internazionale. Rallenta il Neftchi Baku di Roberto Bordin: è aggancio del Qarabag in testa

Il Neftchi Baku rallenta. La compagine allenata da Roberto Bordin, ex difensore della Sanremese, realizza un solo punto nelle ultime due partite giocate e viene agganciata a quota 38 punti dal Qarabag campione in carica dopo 18 giornate nel massimo campionato azero.

Dopo lo 0-0 ottenuto sul campo del non irresistibile Zira, i bianconeri cedono a sorpresa le armi in casa contro il Sabail per 1-2. Questo risultato e la contemporanea pareggio del Qarabag vale il primato in coabitazione.

Nel prossimo turno il Neftchi Baku di Bordin ospiterà il temibile Sabah Baku, giocando un giorno prima del Qarabag impegnato sul campo del Keshla.

CLASSIFICA

38 Neftichi Baku

38 Qarabag

30 Sabail

24 Gabala

21 Sabah Baku

17 Zira

16 Keshla

15 Sum Qayit