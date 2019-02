Calcio non vedenti: il Liguria Calcio vince in casa del Siracusa nonostante l'inferiorità numerica

Il week-end appena trascorso ha visto andare in scena tre gare del campionato italiano di calcio per non vedenti (categoria B1). Tra queste, quella del Liguria Calcio: il team di Sanremo guidato da mister Giancarlo Di Malta si è imposto per 1-0 sul campo del Siracusa, nonostante l'inferiorità numerica e le difficili condizioni meteorologiche che hanno creato non pochi problemi ai giocatori in campo. Una successo di misura, ma che per i liguri vale sicuramente molto anche guardando la classifica.

"È stata una partita molto complicata - ha commentato a fine gara Sebastiano Gravina, autore del gol valso i tre punti per la compagine sanremese - in inferiorità numerica per tutta la gara e su un campo reso molto scivoloso dalla pioggia, abbiamo gestito bene la prima parte della sfida attaccando molto nel primo tempo e tenendo lontani gli avversari dalla nostra area di rigore. Nel secondo tempo però non abbiamo più avuto quel gioco fluido e di squadra che avevamo mostrato nella prima frazione e così, soprattutto nei minuti finali, abbiamo corso qualche rischio".

"Quando ormai la partita sembrava orientata verso il pareggio - ha inoltre aggiunto Gravina - è però arrivato il nostro gol del vantaggio, nato da un calcio d’angolo battuto perfettamente dal capitano D’Alessandro: per la rete devo dire grazie a lui che mi ha servito un pallone che proprio non potevo sbagliare".

"Per noi era importante vincere, sia per l’orgoglio che per la classifica - ha concluso l'attaccante da tempo nel giro della Nazionale - ora testa al Firenze che si trova al terzo posto, non molto distante da noi. Vincere contro di loro sarà fondamentale per affrontare poi al meglio il big match contro il Crema in programma nella penultima giornata di campionato. Nel frattempo complimenti a tutti i miei compagni per aver creduto fino alla fine alla vittoria nell'ultima giornata. La mia prestazione? Sono dispiaciuto per aver colpito un palo e per diverse occasioni non concretizzate, alcune anche a causa di un manto scivoloso che spesso mi ha condizionato al momento della conclusione. Il calcio però è anche questo, quindi sono felice per la vittoria della squadra".