Calcio, Promozione. Dianese & Golfo, Luca Colli guarda avanti dopo lo stop col Taggia: "Dobbiamo fare i punti che ci servono per la salvezza matematica"

La Dianese & Golfo è reduce da due sconfitte consecutive arrivate negli ultimi 180 minuti di gioco contro Bragno e Taggia, due squadre davanti ai giallorossoblù in classifica.

"Il Taggia ha meritato". Ad analizzare lo stop interno in casa giallorossoblù è l'esperto Luca Colli, in rete contro i giallorossi: "Sotto il profilo dell'impegno abbiamo fatto una buona partita -dichiara Colli - ma il Taggia ha meritato di vincere e come ha detto il mister hanno avuto più voglia di noi. Su quattro gol due sono stati dei nostri regali e a delle squadre più forti non puoi concedere queste occasioni".

"Abbiamo la classifica che meritiamo". Colli analizza il momento della squadra: "In questa fase abbiamo la posizione in classifica che meritiamo, visto che siamo una squadra poco esperta che nelle partite con le squadre più in alto facciamo fatica: ci manca quel pizzico di testa in più per giocarle dove il minimo errore fa la differenza".

"Bortolini? Non è per il suo errore che abbiamo perso". L'ex giocatore dell'Alassio FC assolve il portiere Bortolini per l'errore fatto e sprona i suoi compagni di squadra in vista delle ultime partite: "Bortolini? Ci sta nell'arco di un campionato e non abbiamo perso la partita per il suo errore. Si sa che quando sbaglia il portiere si prende gol e quando sbaglia l'attaccante magari fai 0-0: il calcio ne è pieno di questi episodi. Ora dobbiamo cercare di fare ancora qualche punto per raggiungere al più presto la salvezza matematica. Secondo me non abbiamo ancora fatto quel giusto salto di qualità".