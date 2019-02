Calcio, Promozione. Sanstevese, non bastano le parate di Federico D'Ercole: "Contro l'Ospedaletti abbiamo dato il massimo. Possiamo restare in questa categoria"

Vallescrivia, Serra Riccò e Voltrese. I prossimi 270 minuti di gioco della Sanstevese parlano genovese, ma saranno importanti per capire se la compagine di mister Siciliano può lottare fino all'ultimo per la salvezza diretta, nonostante il bottino di 18 punti attuali.

"Contro l'Ospedaletti dato il massimo". Domenica scorsa la compagine di Santo Stefano al Mare ha messo in difficoltà la capolista Ospedaletti andando in vantaggio, ma no riuscendo a gestire il risultato. Poi non sono bastate le parate del portiere Federico D'Ercole: "Contro l'Ospedaletti abbiamo dato il massimo - sottolinea l'estremo difensore - mettendo carattere e voglia di provare a portare a casa dei punti. Questo non è stato possibile per la loro bravura, nonostante dei nostri errori banali che dobbiamo imparare a colmare".

"Possiamo restare in Promozione". D'Ercole analizza le prossime sfide della Sanstevese e suona la carica all'ambiente: "L'importante ora è solo pensare alla salvezza, diretta o tramite playout, il risultato finale è quello che conta. Ci aspettano delle finali sicuramente decisive - evidenza il numero uno - perché quando ti scontri con le squadre di pari classifica i punti valgono doppio. Daremo il massimo per dimostrare che in Promozione possiamo starci tranquillamente".