Calcio, Serie D. Sanremese, Marco Del Gratta resta sui suoi passi: "Se arriva una persona per bene e che abbia la volontà di portare avanti questo progetto, io sono disposto a lasciare"

Dopo le dichiarazioni a caldo rilasciate nel post partita contro il Borgaro, match terminato 1-1 con decisioni arbitrali indecifrabili, il Socio di Maggioranza della Sanremese, Marco Del Gratta, interviene a Rivierasport.it

"A me piace il calcio, ci sono gli errori, però sono convinto che in questo momento c'è qualcosa che non funziona. In ogni partita ci sono i pro e i contro con gli errotri che avvengono da entrambe le parti nell'arco della stagione, ma non mi ricordo episodi a favore ma tantissimi contro: e voglio citare le partite contro Savona, Folgore Caratese, Chieri, Mantova, Stresa in Coppa e domenica a Borgaro.

Se c'è gente che fa dei sacrifici, ci mette la passione lo fa perchè gli piace e vuole le cose corrette: chi è più forte vince e chi è meno forte perde. Questa è la correttezza del calcio, dove il Lecco sta stravincendo il campionato e noi siamo secondi però vogliamo avere lo stesso trattamento del Lecco".

Del Gratta conferma che potrebbe anche lasciare: "Se arriva una persona per bene, che abbia la volontà di portare avanti questo progetto, io sono disposto a lasciare e dare in mano questa cosa che ho costruito e ereditato... Sono stufo e disgustato. Sarebbe bello che tutti noi addetti ai lavori del calcio dovremo fare sciopero. Non è possibile che mandino dalla Sicilia questi arbitri, perchè se non vedi un rigore non lo si da così come l'espulsione di Lella".

Del Gratta giudica la Sanremese dopo la prestazione di domenica: "Io ce l'ho anche con la mia squadra, sia chiaro. Noi non possiamo affrontare il Borgaro con la mentalità da provinciale: dovevamo andare lì e vincere 3-0 e tutto questo caos non succedeva... A me piace giocare per vincere e noi ultimamente, secondo me, non stiamo imponendo il nostro gioco. Un po' per demerito nostro, un po' per merito degli avversari, ma a Borgaro dovevamo chiudere il primo tempo sul 3-0 evitando tutto il caos finale".

"In questo momento non mi piace come stiamo giocando, e siccome che io ci metto passione, anima e soldi mi piacerebbe vedere una squadra che affronta l'avversario a viso aperto dove attacchiamo in 7 e difendiamo in 5. Contro il Borgaro abbiamo aspettato e ce l'ho con tutti: me per primo fino al magazziniere. Noi siamo la Sanremese, dobbiamo andare a Borgaro ad imporre il nostro gioco!"

Del Gratta chiude così il suo intervento: "Al momento non si è fatto avanti nessuno, a parole sono tutti bravi e buoni poi quando c'è bisogno di prendere in mano la situazione... Ma se non si farà avanti nessuno continuerò per rispetto dei tifosi e della società".