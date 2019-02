Calcio, Serie D. Torna oggi lo 'Spazio Interviste' in casa Sanremese: protagonisti mister Lupo, Manis e Sadek

In casa Sanremese torna oggi pomeriggio il consueto appuntamento con lo 'Spazio Interviste', dove interverranno mister Alessandro Lupo, il portiere Marco Manis e il giovane centrocampista Sadek. Tanti gli argomenti che si tratteranno tra cui le dichiarazioni a caldo, dopo l'1-1 beffardo sul campo del Borgaro, di Marco Del Gratta e del Direttore Generale Pino Fava su una direzione arbitrale non all'altezza.

Obiettivo 2° posto. La compagine bianocazzurra ora dovrà concentrarsi solo sulla lotta per il secondo posto, visto che il Savona ha rosicchiato due punti ai matuziani nell'ultima giornata. Nel prossimo turno la Sanremese sarà di scena sul campo del Milano City, per la seconda trasferta consecutiva, una sfida da portare a casa per non fare avvicinare ulteriormente gli striscioni.

Stagione record. Per Marco Manis è una stagione da incorniciare fino a questo momento. L'estremo difensore classe 198 ha totalizzato 30 presenze tra campionato (25), Coppa Italia Serie D (4) e Coppa Italia Tim (1) per un totale di 2.700 minuti e solo 27 gol reti subìte: numeri importanti per un punto fermo della Sanremese futura.