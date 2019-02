Stelle nello Sport: Criscito, Samp-Atalanta, Negri, Bacosi, Bocciardo e una serata con le Stelle per l’Asta su CharityStars per Ghirotti onlus

Altri sei cimeli di grande valore per una nuova sessione dell’Asta benefica realizzata da Stelle nello Sport in collaborazione con Charity Stars con il patrocinio di Coni e Ussi. Gli occhi dei tifosi del Genoa sono puntati sulla maglia ufficiale autografata del capitano Mimmo Criscito. Dalla scorsa estate nuovamente all’ombra della Lanterna, dopo 7 anni trascorsi in Russia nelle fila dello Zenit, Criscito ripaga l’affetto dei suoi sostenitori con prestazioni di qualità e cuore e, recentemente in casa contro la quotata Lazio, con una magia: il gol-vittoria al 93′ con un bolide imprendibile per Strakosha.

Per i tifosi della Sampdoria sono in palio due biglietti in Tribuna Centrale + esperienza Walkabout per la prossima sfida interna di domenica 10 marzo contro l’Atalanta.



Attenzione alla possibilità riservata a due persone di partecipare alla serata benefica di Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti all’Acquario di Genova programmata per giovedì 14 marzo 2019 con la possibilità di incontrare calciatori di Genoa e Sampdoria, Spezia ed Entella, assieme ai campioni di numerose discipline sportive. Gli amanti della Vela possono partecipare all’asta per una speciale maglia di Diego Negri, autografata come la casacca della tiratrice italiana Diana Bacosi, vincitrice della medaglia d’oro nello skeet ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Cimeli all’asta fino a venerdì 1 marzo all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport