Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, fine settimana agrodolce per le formazioni giovanili

Analizziamo il fine settimana appena trascorso per le varie formazioni giovanili della Rari Nantes Imperia.

Le compagini in rosa si sono arrese alle genovesi. La squadra Under 15, allenata da Stefano Fratoni, ha subito il k.o. casalingo contro Bogliasco per 3-21 con le avversarie si sono dimostrate nettamente superiori. Più leggero il passivo subìto delle Under 17 di coach Stieber (7-13) contro il Rapallo.

I sorrisi arrivano dalle squadre maschili. Gli Under 17 sono corsari a Genova, dove battono 2-7 la Locatelli. Ma il capolavoro è degli Under 20 che battono l'Andrea Doria per 12-9. Dopo un testa a testa feroce, gli ospiti si trovano avanti, ma a tre minuti dal termine non hanno fatto i conti con la fame dei giallorossi che raggiungono la vittoria guidati dal pokerissimo di Pedio e l'eurogol di Mirabella (tripletta per lui).