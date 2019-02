Volley. Fine settimana positivo per il Bordivolley: tutti i risultati delle compagini biancoazzurre (FOTO e VIDEO)

Intenso e proficuo dal punto di vista del gioco dei punti in classifica, il fine settimana del Bordivolley che nella sola giornata di sabato, ha visto scendere in campo la formazione Under 13 maschile, guidata dal coach Zaira Rosa, impegnata a Sanremo nella seconda giornata del raggruppamento di ponente. Importanti sono stati i risultati conseguiti dai giovani atleti biancoazzurri, soprattutto nella crescita del gioco che con il proseguo della partita, risultava sempre in miglioramento.

Under 16 femminile. Tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Bordighera, si affrontavano le atlete Under 16 della Mazzucchelli/Autoscuole riunite Sanremo e le pari età del Bordivolley 2003: sono le bordigotte a prevalere per 3 set a 0, risultato finale che ha dato ragione ad una condotta di gara attenta ed a tratti disinvolta.

Under 16 maschile in volo. Altra bella prestazione è stata regalata dalla compagine maschile dell'Under 16 maschile targata Pasta Fresca Morena che ha visto prevalere i ragazzi di coach Max Martello con una certa sicurezza sulla squadra del Sabazia (nelle foto del nostro Eugenio Conte). Anche in questo caso i ragazzi bordigotti hanno espresso un buon gioco ben memorizzato e con la giusta attenzione durante gli scambi che a tratti hanno evidenziato dei gesti tecnici di rilievo. Ora la classifica li vede al terzo posto in attesa di due importanti scontri diretti.

Il fine settimana del Bordivolley nel nostro servizio

Prima Divisione maschile. La Prima Squadra maschile della Prima Divisione maschile guidata da coach Sergio Putrino e dal secondo Daniele De Addis hanno vinto per 3-0 sulla giovane compagnie della Pallavolo Albenga che ha mostrato carattere e caparbietà, ma che ha dovuto cedere il passo alla più esperta Pizzeria Le due Palme: continua al salita in classifica dei bordigotti.

Serie D femminile. Unica nota negativa è risultata dalla poco brillante prestazione delle ragazze della Serie D che in trasferta a Cogoleto, non sono riuscite a bissare la vittoria dell’andata perdendo per 3-1 (16/25 25/23 25/15 25/17) a, cedendo tre punti importanti in uno dei possibili scontri diretti.

Terza Divisione femminile. Conquistano la seconda posizione le ragazze della Terza Divisione Bordivolley Errepì, battendo per 3-0 (25/6 22/16 25/8) il Golfo di Diana Arredamenti Anfossi (nelle foto del nostro Eugenio Conte).