Arti marziali. Byakko Tai Sanremo, è stato un fine settimana ricco di emozioni

Lo scorso sabato è andato in scena a Conegliano la prima prova del Gran Prix Italia riservata alla classe Senior. Altissimo il livello di questo appuntamento che ha visto a fine giornata dominare il medagliere il Centro Sportivo Carabinieri (arrivato in forze alla competizione) seguito dall'Akiyama di Settimo Torinese e dal Judo Club Profectus Samobor CRO, a conferma dell'alto livello della manifestazione.

Il Byakko Tai si è presentato alla manifestazione con due atleti accompagnati dal Tecnico federale Nicola Gianforte. Nicholas Di Michele (-90Kg), nonostante la ancora poca esperienza sfodera un'ottima prestazione che però non gli permette di superare il forte atleta austriaco che gli preclude il proseguo della gara nei turni preliminari.

Lorenzo Iezzi (-73Kg) sale sul tatami con carattere e determinazione, nonostante sia ancora un atleta Under 21 non ha mostrato timori a competere tra i Seniores in una categoria che contava più di 100 avversari. Ottimo il suo primo incontro che lo vede perdere ai punti contro un forte atleta lombardo. Nonostante l'ottima prova gli vengono precluse le possibilità di recupero subendo una sconfitta ai quarti di finale.

Domenica scorsa è stato il turno delle classi agonistiche più giovani Under 18 ed Under 15. Il simposio matuziano si è presentato all'evento con 3 atleti Under 15.

Apre la giornata Di Michele Jody (-46Kg), nonostante l'incontro condotto in vantaggio a 20 secondi dal termine si fa sorprendere dall'avversario che riesce a ribaltare la situazione. L'avversario lo porta fino ai quarti ma una sconfitta preclude i ripescaggi a Jody

Nicole Di Michele (-52Kg) conquista un bronzo con 4 incontri vinti ed una sconfitta di misura ai quarti di finale con una prestazione “di cuore” nella finalina per il bronzo.

Simone Galasso categoria (-73Kg) si impone con personalità vincendo un Oro e dimostrando di essere maturato sotto tutti gli aspetti. Quattro incontri affrontati con maturità e consapevolezza dei propri mezzi.

"Sono contento nel complesso della trasferta, i ragazzi hanno dimostrato di non patire palcoscenici così importanti, e soprattutto soddisfatto perché anche negli incontri che abbiamo perso sono stati condotti senza timori, con una maturata preparazione e combattuti con autorevolezza contro avversari di elevata caratura" dichiara il tecnico Nicola Gianforte.

"I ragazzi conosco lo spirito di dedizione che contraddistingue la pratica delle Arti Marziali - dichiara il Maestro Benemerito Luigi De Maria - dove il costante lavoro tecnico in palestra e la voglia di mettersi in gioco ogni weekend stanno forgiando degli ottimi atleti sotto tutti i punti di vista".