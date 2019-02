Sci: Edoardo Marcuzzo del Polo Tecnologico Imperiese si vince gli studenteschi interregionali di Sci Alpino

Si è disputata ieri a Limone Piemonte, sulla pista Armand di quota 1400, la gara studentesca interregionale ligure di sci alpino, specialità slalom gigante e snowboard. Hanno partecipato le scuole medie e superiore delle provincie di Imperia e Savona.

La scuola superiore l'Istituto Tecnico Nautico di Imperia ha partecipato, come ogni anno, portando i suoi migliori sciatori e snowborder. Gli atleti Edoardo Marcuzzo, Michele Rossetto, Gastone Mario Mostardini (per lo sci alpino) e Luca Orrù per lo snowboard, hanno partecipato come Polo Tecnologico Imperiese e sono stati accompagnati dalla Prof.ssa Paola Rolando.

Negli allievi maschili primo posto per Edoardo Marcuzzo con un tempo di 35,52, 13° Gastone Mario Mostardini, 24° Michele Rossetto. Quinto posto per Luca Orrù nella categoria Allievi di snowboard. “Un grazie la professoressa Rolando – sottolineano gli alunni - per accompagnarci ogni anno a questa manifestazione, senza dimenticare gli organizzatori MIUR, CONI e LIFT di Limone”.