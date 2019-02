Pallacanestro: i giovani dell'Olimpia Taggia e Bki Imperia vincono il 'Join the Game' di domenica scorsa

Si è svolto, domenica scorsa a Bordighera, il 'Join the Game' provinciale che, ogni anno, vede coinvolte le categorie under 13 e under 14 in incontri tre contro tre. I primi delle categorie parteciperanno alla fase regionale che si svolgerà nel mese di marzo.

14 le squadre iscritte nella categoria under 13 e 6 nella categoria under 14 maschile. Le squadre dell’Olimpia basket, formate da ragazzi di Taggia e del Bki Imperia, si sono piazzate al primo posto in tutte e due le categorie.

Nella Under 14 hanno ottenuto anche la seconda posizione giocando una intensa finale. "Questi risultati - evidenziano le dirigenze delle società - premiano il lavoro degli allenatori e la collaborazione fra i due sodalizi, che vede i ragazzi delle due compagini giocare insieme in tutte le categorie giovanili".