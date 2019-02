Calcio a 5 femminile. Imperia, è sfida al Priamar Savona per continuare a volare

L'Imperia targata calcio a 5 femminile non vuole fermarsi e questa sera (calcio d'inizio ore 21) contro le savonesi del Priamar, proverà a proseguire la super striscia di vittorie.

Le neroazzurre sono in testa con nove punti di vantaggio sulle genovesi del Città Giardino Marassi, che ieri sera hanno superato in larga misura per 15-5 il Portofino nel derby. Nell'altro match lo Spezia ha superato di misura per 1-0 il Mallare.

Proprio le spezzine saranno il prossimo avversario sulla strada del Don Bosco Valle Intemelia di mister Busacca, con il match che non ha ancora una data.

Risultati

Città di Giardino Marassi-Portofino 15-5

Spezia-Mallare 1-0

Imperia-Priamar Savona (questa sera, ore 21)