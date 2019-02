Calcio. Magic moment al Camporosso per Matteo Pesco. Denis Settime ci ha sempre creduto: "Il merito è solo suo"

Il Camporosso sta disputando un grande campionato di Prima Categoria e domenica i rossoblù hanno raggiunto la vetta della classifica in coabitazione con la Veloce Savona.

"Merito tutto suo". Tra i protagonisti della rosa a disposizione di mister Luci c'è anche Matteo Pesco. Il giocatore, arrivato nel mercato di riparazione dal Taggia, sta facendo grandi cose e a commentare questo suo magic moment a Rivierasport.it è Denis Settime, il Direttore Sportivo che lo ha voluto qualche stagione fa alla Sanstevese:

"Sono contento per Matteo - esordisce Settime - è un bravo ragazzo con ha doti fisiche molto importanti. Non l'ho rilanciato io, il merito è suo, ma se ne ho uno è quello di aver dato fiducia a dei ragazzi giovani. L'evoluzione fisica e del giocatore in sé è ovviamente l'insieme delle esperienze che ha avuto e il trovarsi in un ambiente a lui congeniale. So che ora ha cambiato ruolo, evidentemente ha trovato stimoli giusti, sente la fiducia del mister e ha comunque qualità per farlo".

Settime ci svela l'addio del giocatore alla Sanstevese: "Via dalla Sanstevese? Luci al tempo era a Taggia in Promozione, lui saliva di categoria e non aveva senso trattenerlo: se salgono di categoria i ragazzi devono andare".